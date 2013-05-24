Facebook Suriye muhaliflerinden birçok kişinin hesabını süresiz olarak durdurdu...

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Hiçbir sebep açıklanmadan hesapların kapanmasına itiraz eden bir gurup Suriyeli muhalifler bunun İran-Rusya-Irak ve Lübnan’ın istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini savunuyorlar ve Facebook’a alternatif bir sosyal iletişim ağları oluşturulup bir an önce harekete geçilmesi için çağrıda bulunmuşlar.

Arapça’da bir atasözü vardır: “ Musibetlerin en kötüsü güldüren olanıdır”

İran’ın, Hizbullah’ın, Rusya’nın hatta hergün onlarca insanın radikal Sünni gruplar tarafından öldürüldüğü Irak’ın işi gücü yok, daha adı sanı kim olduğu belli olmayan birilerinin facebook hesabının silinmesi için uğraş gösterdiğine inanmamızı bekleyen ve bunu ciddi bir habermiş gibi bir de yayınlayan bu zavallı haber sitelerine mi gülelim… Batı’nın kurduğu sosyal iletişim ağlarını kullanarak Batıyı devleştirip, onun kölesi olup sonra da bu kölelikten nasıl kurtulacaklarının çarelerini daha yeni aramaya başlayan zavallı Müslümanların sızlanmalarına mı gülelim.

Diğer yandan, İsrail’i şımartan ve her türlü vahşetini destekleyen bu zavallı Müslümanlara İsrail’den bir hediye de bu hafta geldi. 2000 yılında Gazze’de İsrail askerleri tarafından hunharca öldürülen, öldürülme sahnesi saniye saniye görüntülenen Filistinli çocuk Muhammed Durra’nın soruşturması 2 gün önce tamamlandı ve İsrail bu davada İsrail askerlerinin hiçbir suçunun olmadığını, çocuğun zannedildiği gibi İsrailliler tarafından öldürülmediğini hatta öldürüldüğü sanılan karelerde henüz yaşadığı sonucuna ulaşıp İsrail askerlerine beraat kararı çıkardı. Hatta yüzsüzlükte daha da ileri giden İsrail İstihbarat Bakanı Yuval Steinitz, bu haberi ilk defa yayınlayan Fransanın 2. Kanalına İsrail'e iftira attığı için dava açacaklarını da basına duyurmayı da ihmal etmedi.

Bütün dünyanın gözlerinin içine baka baka “Muhammed Durra İsrail tarafından öldürülmemiştir” sonucunu açıklama yüzsüzlüğünü, cesaretini acaba onlara kim vermiş olabilir? Gözüm bir yerlerden bu şımarıklığı ısırıyor, bu küstahlığın dayandığı güce destek veren satılmış cüceleri bir yerlerden hatırlıyor, bu eşkıya düzeninde köle olmuşları çook eskilerden beri maalesef ki tanıyor…Bu kadar zamandır süren bu dava neden bu yıl, bu ay, bu hafta, bu saatlerde açıklandı? Kadere ve tesadüflere tapınması yetmiyormuş gibi kafirleri de kendisine ilah edinen ve onların sözünden ve ültimatomundan asla bir cm dışına çıkmayan Sünni liderler tam da İsrail’in bütün suçlarını basit bir özürle affettirdiği ve bütün bu cinayetlere bir anda sünger çektirdiği hatta birçok halkı Sünni ülkelerin başbakanlarıyla ve krallarıyla anlaşmalar yaptığı bu dönemde, İsrail'in bu mahkeme kararını büyük bir cesaretle dünyaya duyurmasının zamanlaması acaba yine de tesadüf müdür?

Mavi Marmara şehitlerimizin hadi Filistin davası için katlediklerini başbakanımız gibi unutalım bir anlığına bile olsa.. peki laik Türkiye’nin laik uluslararası kanunlarına göre de mi bir değerleri yoktu ki bu Türkler pisipisine öldürüldükleriyle kaldılar ve önlerine fırlatılacak olan üç beş kuruşluk tazminat karşılığında onlar hakkında işlenen suçlar alelacele affedildi...Üstelik bir de katilleriyle yeni anlaşmalar yapıldı, ev ödevleri alındı…hiç bir şey olmamış gibi bu katillerle kaldığımız yerden herşeye devam edilmeye başlandı..One minute sözü kadar sahteydi çünkü onları affedenlerin değerleri.. Hepsi bir rant içindi, gelip geçen bir şovdu, ucuz bir düelloydu, korkakça bir restleşmeydi..hepsi bu! Geçmiş olsun bunlara bel bağlayan zavallılara!

Ne zaman aklımıza düşse gözyaşlarına boğulduğumuz Filistinli meleğimiz şehit yavru Muhammedimiz aklıma gelse; zavallılarla zavallı olmayı reddeden, yeryüzündeki müstekbirlerin önünde eğilmeyi ve rıza göstermeyi asla kabul etmeyen, bu öğrenilmiş ve sonradan kazanılmış zavallığının çare ve reçetelerini asırlardır bize sunan Ehli Beyt inancıyla hareket edip kuru kuruya sahte bir “one minute” şovuna asla kanmayacak bir imana ve bilince sahip olan İslam askerlerinin, alimlerinin, gönüllülerinin, duacılarının varlığı ve Muhammedimiz gibi binlerce şehidimizin kanını yerde bırakmayan bu aslanların duruşu ve direnişi beni teselli ediyor…

İsrail’in saldırısından korunmak için feci şekilde korkarak ağlayarak babasının arkasına sığınan ve İsrail’in acımadan öldürdüğü Gazzeli şehidimiz Muhammed’in o feci şekilde katlediliş anını, yaşadığı korkuyu, o tarifsiz acıyı, hunharca katledilişini ne zaman seyretsek ya da hatırlasak ruhumuzun bedenden ayrıldığını hissettiren o acıyı; yüreğimizin dağlanışının milyonda birini bile hissetmeyen Müslüman bile denmeyecek kadar İslamiyet’ten uzaklaşmışlara…İsrail’i yeniden dost kabul edip masaya oturan satılmışlara… Allah’ın kafirlerle anlaşmayı/dost edinmeyi yasaklayan ayetini ayakları altına alıp Amerika ve İsrail ile Müslümanların aleyhine operasyonlar düzenleyenlere… bu operasyonlara ve anlaşmalara sessiz kaldıkları yetmiyormuş gibi bu zalimleri ve satılmışları eleştirenlere ve günahlarını dünyaya duyuranlara da bir de kin besleyen ZAVALLI KALEM ERBABINA… belki, ama küçücük bir belki günün birinde Muhammed ve onun gibi meleklerin hergün öldürüldüğü Gazze savaşını önemseyip İsrail ve Amerika’yı düşman olarak algılarlar ümidiyle videosunun linkini burda sizinle birkez daha paylaşıyorum…

http://video.rasthaber.com/117_34971_katliami-milyonlar-izledi-israil-ben-yapmadim-dedi.html

Ve İsrail’i ve Amerika’yı ve kölelerini bir kez daha lanetliyorum…

BETÜL HANZALA

KAYNAKLAR

http://www.almanar.com.lb/adetails.php?fromval=2&cid=171&frid=31&seccatid=171&eid=494979