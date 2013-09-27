İspanya başbakanı: İran yaptırımları sadece halka zarar veriyor

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Maryano Rahoy (Mariano Rajoy Brey) dün İslami İran cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmede, yaptırımların İran halkına zarar verdiğine işaretle, "AB ülkeleri mevcut durumun bir an önce değişmesini ve yaptırım konusunun tekrar gözden geçirilmesini istiyorlar" dedi.İspanya başbakanı İran ve AB arasındaki sorunların bir an önce çözümlenmesini umut ederek, Suriye ve Filistin meselelerin çözümlenmesi konusunda Hasan ruhani ile fikir teatisinde bulundu.Yapılan görüşmede cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de İran'a karşı yaptırımların kör yaptırımlar olduğuna işaretle, yaptırımcıların da söz konusu yaptırımların ters etki yaptığı sonucuna vardığını ifade etti.