Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, Rus meslektaşı Sergey Lavrov’la düzenlediği basın toplantısında ikili ve bölgesel konularda kapsamlı görüşmeler yaptıklarını açıkladı.Bölgedeki sorunların siyasi yollarla çözümü için diyalogu vurgulayan Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, Lavrov’la görüşmesinde Suriye konusunu ağırlıklı olarak ele aldıklarını belirtti.Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, “sanıyorum Suriye halkının daha iyi bir geleceğe ulaşma isteğinin bir parçası olarak Suriye’de yeni bir atmosferin oluşması hedefiyle başlatılan siyasi sürecin başarılı olması Kahire ile Moskova’nın ittifak ettiği bir husustur” dedi.