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Suriye jetleri IŞİD'in 'Türk Karargahı’nı vurdu / Foto

17 Eylül 2014 - 05:38
News ID: 638273
Suriye jetleri IŞİD'in 'Türk Karargahı’nı vurdu / Foto

Suriye jetleri, Rakka'da IŞİD'çi Türklerin kullandığı karargahı vurdu. "Türk karargahı" olarak ilan edilen binanın fotoğrafları da yayınlandı.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- IŞİD'e yakınlığıyla bilinen Takva Haber adlı site, Rakka'da Türk karargahının vurulduğunu, "Esed rejiminden Türk savaşçılara saldırı" başlıklı haberiyle duyurdu. Haberde, IŞİD'in ele geçirdiği kentlerden biri olan Rakka'da Türk karargahının Suriye jetleri tarafından vurulduğu ve yaralıların olduğu belirtildi. Bahsi geçen karargahın fotoğraflarının da yer aldığı haberle, böylece, IŞİD'e katılan Türklerin Rakka'da "karargahı" olduğu da ilan edilmiş oldu.

İki Türk IŞİD'çinin de yaralandığı açıklanan haberde, "Rakka valiliği ile bitişik olan Türk makarı bugün rejim güçlerince bombalandı. Binanın hemen önüne düşen bombanın şarapnel parçaları binaya zarar verirken 2 Türkiyeli savaşçı da hafif şekilde yaralandı" ifadeleri yer aldı.

Haberde, "Rakka'daki Türk karargahı" olarak yayınlanan fotoğraflar da şu şekilde:

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