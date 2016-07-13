Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Irak Hizbullah’ının askeri sözcüsü Cafer el Hüseyni Amerika’nın Irak’taki rolünü ve Musul operasyonunu engellemeye yönelik adımlarını kınadığını belirterek; “Amerikan Savunma Bakanı’nın Bağdat’ı ziyareti ile ABD, dünyaya IŞİD ile mücadelede ortak olduklarını mesajını vermek istiyor.” ifadelerini kullandı.



Gönüllü Halk Güçlerinin hiçbir şekilde ABD güçleri ile birlikte hareket etmeyeceklerini belirten El Hüseyni; “Felluce’den kaçmakta olan IŞİD’e son darbemizi indirmek istedik ancak ABD buna engel oldu” açıklamasını yaptı.



Amerika Savunma Bakanı Ashton Carter, geçtiğimiz günlerde Irak’ı ziyaret etmiş ve ABD’nin 560 yeni askerini Musul eyaletine bağlı Ninova bölgesinde devam eden operasyonlara yardımcı olmak için Irak’a göndereceğini duyurmuştu.