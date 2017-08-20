Yemen Artık Kendi Kaderini Çizmeye Hazırdır

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdulmelik el Husi, dün Yemenli bir grup önemli şahsiyet ve ulema ile gerçekleştirdiği görüşmede; Suud rejiminin işgali karşısındaki mücadelede Yemen halkının daha fazla işbirliğine ve basirete ihtiyacı olduğunu belirtti.



“Artık Yemen’in kaderini belirleyeceğimiz merhaledeyiz. Ve bu konuda hepimizin üzerine sorumluluklar düşmekte” diyen Abdulmelik el Husi, Suud rejiminin tüm tehlikeyi göze alarak Yemen’i işgal ettiğini ve aldığı yenilgilere rağmen savaşı sonlandırmak istediğini belirterek; “Yemen’de hiçbir hedefine ulaşamayan Suud rejimi içeriden cepheyi zayıflatmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.



Suud rejiminin Yemen milletinin gösterdiği büyük direniş karşısında yenilgi aldığını vurgulayan el Husi, rejimin yeni senaryolar peşinde olduğunu belirterek; “Suudiler tüm imkanlarını kullanarak savaşı sonlandırmak istemekteler” uyarısında bulundu.



Ensarullah lideri Abdulmelik el Husi, Yemen ulemasının önemine ve rolüne işaret ederek; “Yemen halkı ülkelerinin sorunlarının çözümü noktasında ulemadan önemli sorumluluklar beklemekte” ifadelerini kullandı.



“Yemenli aydınlar ve önde gelen isimler her alanda faaliyet göstermeli ve özellikle Yemen Yüksek Siyaset Meclisine gelerek görüş ve eleştirilerini sunmalıdırlar” açıklamasını yapan el Husi, içlerinde bulundukları aşamada her türlü siyasi tahrik ve saldırının büyük zararlar doğuracağını vurgulayarak; “Biz defalarca fesat ve fitneler karşısında ıslaha ve reforma davet ettik. Ancak bir faydası olmadı” ifadelerini kullandı.



Yemen içerisinde bazılarının ihanete hazır bir şekilde beklediklerini ve Riyad’a giderek düşman saflarında yer almak istediğini kaydeden Abdulmelik el Husi, ihanet içerisinde olanların yargılanması için anayasa mahkemesinde yapılacak ıslahı ve ülkedeki siyasi durumun değişmesini beklediklerini kaydetti.



Son olarak Ensarullah lideri Abdulmelik el Husi, Ensarullah içerisinden dahi olsa her türlü bozgunculuğa karşı olduklarını belirterek; “Yemen’in önde gelenleri, Suudiler ile işbirliği içerisinde olan hainler hakkında gerekli hükmü vermelidirler” dedi.