İran Golan Tepeleri Yakınında Üs Mü Kuruyor?

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- İran'ın bölgedeki artan etkisinde rahatsız olan İsrail'in bu iddialara nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

İran'ın Şam'ın 14 kilometre güneyine, İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'nden 50 kilometre uzağa kalıcı bir askeri üs kurduğu iddia edildi.

Suriye'deki iç savaşta meşru hükümetin yanında savaşan İran'ın ülkede kalıcı bir üs kurduğu iddia edildi.

BBC'nin batılı bir istihbarat kaynağına dayandırdığı özel haberine göre, İran ordusu Şam'ın 14 kilometre güneyindeki bir bölgeye askeri üs inşaa ediyor.

Uydu görüntüleri de bölgedeki yapılaşmayı doğruluyor. Uydu fotoğraflarında 20'den fazla geniş ve alçak binanın inşaa edildiği görülüyor.

Üs kurulduğu iddia edilen bölgenin kritik özelliği ise İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne 50 kilometre uzaklıkta bulunması. İran'ın bölgedeki artan etkisinde rahatsız olan İsrail'in bu iddialara nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

İran'ın Suriye'deki varlığını kalıcı hale getirmesi için bu hamlenin mantıksız olmayacağını belirten istihbarat kaynakları, kurulan askeri üsle İran'ın Lübnan'daki Hizbullah hareketine destek hattı kurmayı planladığını ifade etti.

BBC'nin analistlerine göre kurulan askeri üste çok sayıda araç için garaj yapıldığı ve yeni binalar yapılarak genişletildiği belirtildi.