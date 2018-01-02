İdlib’de teröristlerin savunma hattı kırıldı

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Suriye ordusu ve müttefikleri İdlib’in güneyinde bir kaç stratejik köyü ele geçirerek teröristlerin savunma hattını kırmayı başardı.

Suriye ordusu ve müttefikleri Hama çevresinde geniş bir alanı ele geçirdikten sonra bölgede dengeler Suriye ordusunun lehine değişmeye başladı.

Bu arada Suriye ordusu ve müttefikleri İdlib’in güneyinde bir kaç stratejik köyü ele geçirerek muhaliflerin savunma hattını kırmayı başardı.

Suriye ordusu bu operasyonları Ebul Zuhur askeri havaalanına ulaşmak için düzenliyor.

Öte yandan silahlı gruplar çatışmazlık bölgeler anlaşmasını ihlal ederek es-Sahari. el-Sel ve el Kaşef bölgelerine havan topu saldırısında bulunarak halkın mal varlıklarına zarar verdikleri bildirilmekte.

İran, Türkiye ve Rusya Mayıs 2017 tarihinde Kazakistan’ın Astana kentinde devam eden Suriye barış görüşmelerinin dördüncü turunda Suriye’de çatışmazlık bölgelerinin oluşturulması anlaşması imzalamışlardı.