Putin: Türkiye İdlib anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmedi

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Suriye hakkında açıklama yapan Rusya lideri Putin, İdlib bölgesinde halâ teröristlerin ağır silahları bulunduğunu, teröristler de belirlenen takvime göre bölgeden tam olarak çekilmediğini belirtti.

Putin, Türkiye yönetimi İdlib mutabakatındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediğini ama yine de bu anlaşmayı uygulamak için çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İran’ın Suriye’deki askeri varlığına değinen Putin, İran’ın Suriye’deki varlığı, Tahran ve Şam arasında varılan bir anlaşmayla ilgili olduğunu, İran’ın Suriye’den çekilmesi üzerinde ısrar edenlerin ilkin Suriye devletini takviye etme altyapılarını hazırlamaları gerektiğini vurguladı.