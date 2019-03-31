El-Aruri: İran’ın Filistin hakkındaki pozisyonu değişmemiştir/Nasrallah direnişin gerçek hamisidir

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Hamas Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri el-Meyadin kanalına verdiği röportajda şunları söyledi: Ateşkesin hedefi kuşatmayı kırmak, milletimize karşı yapılan tecavüzü durdurmak ve onların öldürülmesine engel olmaktır.

Bizler direnişçi bir hareketiz; bu bakımdan tüm Filistinli gruplarla direnişi güçlendirmek için irtibat halindeyiz.

El-Aruri sözlerine şöyle devam etti: Suriye ve Hamas arasındaki ilişkiler son yıllarda istisnai şartları geride bırakmıştır ve bizler Suriye ve tüm Arap ülkeleri ile ilişkilerimizin bir an önce kurulmasını umuyoruz.

Suriye’nin Filistin meselesi karşısındaki pozisyonu değişmemiştir ve Suriye her zaman Siyonist düşmanla mücadele halinde olmuştur.

El-Aruri, Suriye’nin Filistin meselesi karşısındaki rolünü görmezden gelemeyiz, dedi ve sözlerine şöyle devam etti: İran’ın Filistin direnişini destek noktasındaki ameli pozisyonu hissedilirdir ve bizler bu ilişkilerin geliştirilmesini istiyoruz.

İran’ın Filistin meselesi karşısındaki pozisyonu İslam İnkılabının zafere ulaştığı ilk andan beri hiç değişmemiştir.

Bizler, Siyonist düşman ile mücadelede Hizbullah ile olan ilişkilerin sağlamlaştırılması hususuna önem veriyoruz.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın pozisyonu amelidir, nazari değildir ve o, her zaman direnişi şartsız kayıtsız şekilde desteklemek için hazırdır.

Biz sürekli Nasrallah ile irtibat halindeyiz. O, Filistin ve direnişin gerçek hamisidir. Hizbullah’ın Filistin meselesi ve direniş hareketlerini destekleme hususundaki pozisyonu takdire şayandır.

Hamas’ın siyasi büro başkan yardımcısı el-Aruri sözlerine şöyle devam etti: Hizbullah’ın Siyonist rejim karşısındaki mücadelesinin değerli ve tarihi bir geçmişi vardır ve bunun en net örneği Siyonistlerin Lübnan’ın işgal altındaki topraklarından çıkarılmasıdır.

Bu Hamas lideri, Gazze’de ateşkesin yakın olduğuna ve önümüzdeki iki üç gün içerisinde ilan edileceğini bildirdi ve şu açıklamada bulundu: Bizler herkesle, hatta siyasi görüş ayrılıklarımızın olduğu Fetih hareketi gibi gruplarla direnişin hatlarının genişletilmesi için işbirliği yapıyoruz.

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