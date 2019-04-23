Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Şanghay’da dünya ülkelerinden 1000 firmanın katılımı ile düzenlen festivalde Pedran Yusefi, Kimya ve Emir Rıza Fetrirazi Mekanik alanlarında altın kazandı.



İranlı katılımcılar robotik, inşaat, tıp mühendisliği, bio teknoloji ve tıp alanlarında gümüş kazanırken, tıp mühendisliği alanında da bronz kazandı.



İran takımları festivalde ayrıca 5 özel ödül kazanmayı da başardılar.



Fuara katılımcıların icatları sıralanarak jüri üyeleri tarafından madalyalara hak kazandılar.

