  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

ABD ve Avrupa dünyada uyuşturucu maddenin artmasında başlıca unsurlar

18 Ağustos 2019 - 05:43
News ID: 969580
ABD ve Avrupa dünyada uyuşturucu maddenin artmasında başlıca unsurlar

İran uyuşturucu madde ile mücadele kurumu genel sekreteri İskender Mumini, ABD ve Avrupa kıtalarındaki bazı ülke siyasetlerinin dünyada uyuşturucu maddenin tüketiminin artmasına neden olduğunu söyledi.

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - İskender Mumini, dün düzenlediği basın toplantısında, sözkonusu ülkelerin  uyuşturucu maddeyle ilgili siyasetlerini ve tutumlarını eleştirerek, 'bir çok ülke uyuşturucu maddenin kullanımını serbest ilan etti ve bu durum uyuşturucu maddenin ekimi, kullanımı ve madde bağımlılarının sayısını arttırdı' dedi.

BM raporlarına göre dünyada 280 milyon madde bağımlısı olduğunu belirten Mumini, yılda bu kişilerden 450 binden fazlasının öldüğünü  bildirdi.

Mumini, 'BM raporlarına göre ABD'de 28 milyon uyuşturucu madde bağımlısının olduğunu belirterek, ABD'de yılda 70 bin madde bağımlısının öldüğünü söyledi.

Bilindiği gibi Afganistan'ın Amerika tarafından saldırıya uğraması ve bu ülkeye ABD güçlerinin  yerleşmesinden sonra Afganistan'da uyuşturucu madde ekimi ve kaçakçılığı onlarca kat artmıştır.

......
340