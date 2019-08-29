Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - İran ve Malezya'nın İslam dünyasının ve bölgenin iki önemli ülkesi olduğunu belirten Zarif, iki ülke arasında ikili ilişkiler, bölge, İslam dünyası ve uluslararası meselelerle ilgili görüş alış verişlerin artması gerektiğini söyledi.



İran dışişleri bakanı, Malezya başbakanı Mahatir Muhammed'in yakın bir tarihte İran'ı ziyaret edeceğini belirtti.



İran dışişleri bakanı Zarif, Malezya başbakanı Mahatir Muhammed ve Malezya dışişleri bakanı ile ayrı aryı görüştü.



Zarif, Malezya'dan önce Japonya'ya gitmiş ve Japonya başbakanı ve dışişleri bakanıyla ayrı ayrı görüşmüştü.



Zarif, Malezya'dan da Çin'e giderek, Çin dışişleri bakanı ve diğer yetkililerle ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alış verişinde bulunacak.

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