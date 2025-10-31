Gizli Mutabakatın Gölgesinde: ABD–İsrail Anlaşması Uluslararası Hukuku Çiğniyor

İttihad Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin yayımladığı son rapor, Washington ile Tel Aviv arasında imzalandığı belirtilen gizli bir “yan anlaşma”nın uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ortaya koydu. Merkezin analizine göre bu mutabakat, Lübnan’la varılan resmi ateşkesi geçersiz kılarak, “egemenlik ilkesini güç siyasetine kurban eden” bir adım niteliğinde.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da dengeleri sarsacak yeni bir belge gün yüzüne çıktı. İttihad Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin yayımladığı ayrıntılı analiz, ABD ile İsrail arasında “kapalı kapılar ardında” yapıldığı belirtilen gizli bir yan anlaşmanın varlığına işaret ediyor. Rapor, bu mutabakatın Lübnan cephesinde yürürlükteki ateşkesin fiilen ortadan kalkmasına yol açtığını, ayrıca uluslararası hukukun temel ilkeleriyle açık bir çatışma içinde olduğunu belirtiyor.

Analize göre, anlaşmanın temel amacı İsrail’e kuzey cephesinde “önleyici operasyon” yapma serbestisi tanımak. Bu durum, Lübnan’ın egemenlik haklarını ve Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen diplomatik çerçeveyi hiçe sayıyor. İttihad raporunda şu ifade öne çıkıyor:

“Bu mutabakat, güç mantığını meşruiyetin yerine ikame ediyor. Egemenliğin yerini, çıkar temelli stratejik işbirlikleri alıyor.”

Kaynaklara göre, söz konusu anlaşma ABD’nin bölgedeki askeri varlığını dolaylı biçimde genişletmeyi de hedefliyor. İsrail’e istihbarat, lojistik ve hava desteği sağlanması öngörülen bu gizli düzenlemenin, Lübnan’daki kırılgan sükûneti tamamen tehlikeye attığı ifade ediliyor.

İttihad Merkezi’nin uzmanları, “bu anlaşmanın yalnızca hukuki değil, ahlaki bir kriz” yarattığını vurguluyor. Zira ABD’nin arabulucu kimliğiyle masada yer alırken aynı zamanda taraflardan birine gizlice destek vermesi, diplomatik güveni temelden sarsıyor.

Lübnanlı hukukçular da raporu teyit eder nitelikte açıklamalarda bulundu. Eski Dışişleri danışmanı Cemil Hatib, “Bu, uluslararası düzenin ikiyüzlülüğünü ifşa eden bir gelişme. Washington, kendi çizdiği kuralları kendi eliyle ihlal ediyor,” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gözlemciler, söz konusu gizli mutabakatın ortaya çıkmasının ardından Lübnan’daki direniş gruplarının da pozisyonlarını gözden geçireceğini belirtiyor. Tel Aviv’in askeri manevralarına karşı, “egemenlik temelli savunma stratejisi”nin gündeme gelmesi bekleniyor.

Raporun sonuç bölümünde şu tespit dikkat çekiyor:

“Uluslararası hukuk sessiz kaldıkça, güç sahipleri meşruiyeti kendi kalemleriyle yeniden yazıyor. Ancak halkların hafızası, bu sessizliğin en sert yankısı olacaktır.”

Gizli anlaşmanın yankıları şimdiden bölgesel diplomasi kulislerini karıştırmış durumda. ABD ve İsrail cephesi sessizliğini korurken, İttihad Merkezi’nin raporu, “21. yüzyılın yeni sömürge stratejileri” tartışmasını yeniden alevlendirmiş görünüyor.