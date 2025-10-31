İran’dan Yeni Nesil Hamle: “Mubin” Hayalet İHA Sahneye Çıktı

İran, savunma teknolojilerinde yeni bir eşiği geçti. “Mubin” adı verilen yeni nesil hayalet kamikaze insansız hava aracı (İHA), 450 kilometrelik menzili ve 120 kilogramlık savaş başlığıyla dikkat çekiyor. Uzmanlara göre Mubin, sadece bir silah değil; bölgedeki güç dengesini yeniden tanımlayacak bir caydırıcılık aracı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tahran yönetimi, uzun süredir üzerinde çalıştığı “Mubin” projesini resmen tanıttı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İHA’nın yerli mühendislik ürünü olduğu, tamamen İran teknolojisiyle geliştirildiği ve “karadan fırlatılan seyir füzesi” mantığıyla tasarlandığı belirtildi.

Askeri kaynaklara göre Mubin, düşük radar izi sayesinde düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmeden hedefe ulaşabiliyor. 450 kilometrelik etkili menzili ve 120 kilogramlık harp başlığı, onu klasik kamikaze dronlardan ayıran en önemli özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca sistem, gelişmiş yapay zekâ tabanlı hedef tanıma ve yönlendirme modülüne sahip.

Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, tanıtım töreninde yaptığı konuşmada “Mubin, caydırıcılığımızın sessiz gücüdür. Düşmanlarımız bilsin ki, artık hiçbir saldırı cezasız kalmayacak,” ifadelerini kullandı.

Mubin’in tanıtımı, bölgesel dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde geldi. Analistler, İran’ın bu adımını sadece teknolojik bir başarı olarak değil, stratejik bir mesaj olarak da okuyor. Özellikle Gazze ve Lübnan cephelerinde artan İsrail gerilimi, Tahran’ın savunma hamlelerini “direniş eksenine güvence” olarak pekiştiriyor.

Askeri analist Reza Hadi, gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Mubin, İran’ın savunma stratejisinde yeni bir sayfa açıyor. Bu sistem, hem taktiksel saldırı hem stratejik caydırıcılık kapasitesiyle Batı’nın bölgesel üstünlük anlayışını sarsacak nitelikte.”

İran basınında yer alan bilgilere göre Mubin, farklı platformlardan fırlatılabilecek şekilde modüler olarak üretildi. Bu sayede hem sabit üslerden hem de mobil taşıyıcı sistemlerden ateşlenebiliyor. Bu özellik, İHA’yı sahada hızlı konuşlandırılabilir bir silaha dönüştürüyor.

Tahran yönetimi, Mubin’in ihracat planı olmadığını, sistemin “ulusal savunma öncelikleri” çerçevesinde kullanılacağını açıkladı. Ancak askeri çevreler, bu tür sistemlerin uzun vadede direniş güçlerinin savunma kapasitesine entegre edilme olasılığını dışlamıyor.