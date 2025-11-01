İngiliz Milletvekillerinden BAE’ye Tepki: “Darfur’daki Katliama Silah Sağlayanlara Ortak Olmayacağız”

Sudan’ın Darfur bölgesinde yaşanan ağır insan hakları ihlalleri, İngiltere’de siyaset sahnesini harekete geçirdi. Farklı partilerden milletvekilleri, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapılan silah satışlarının derhal durdurulmasını talep ederek, “Darfur’daki kanın tedarik zincirinde yer almak İngiltere’ye yakışmaz” mesajı verdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde aylardır süren çatışmalar, sivillerin sistematik hedef alınmasıyla bir insani felakete dönüştü. Bölgedeki silahlı grupların, dış destekli milis yapılar aracılığıyla ağır silahlar kullandığına dair raporların ardından Londra’da dikkat çekici bir siyasi hareketlilik yaşandı.

İngiltere parlamentosunda hem İşçi Partisi hem de Muhafazakâr Parti’den isimlerin yer aldığı bir grup milletvekili, hükümete çağrıda bulunarak BAE’ye yapılan silah ihracatının acilen askıya alınmasını istedi. Milletvekilleri, Emirliklerin Sudan’daki çatışmalarda etkin rol oynayan gruplara silah sevkiyatında dolaylı bağlantılarının bulunduğunu öne sürdü.

İnsan hakları örgütleri de İngiltere’nin BAE’ye silah satışını sürdürmesinin, “Darfur’daki katliamlara ortaklık anlamına geldiği” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, İngiltere’nin son yıllarda Körfez ülkeleriyle askeri iş birliğini artırmasının, bölgede sivillerin güvenliği pahasına yürütülen politikaların bir parçasına dönüştüğünü belirtiyor.

Darfur’da yaşanan yeni trajedi ise, Afrika’da dış müdahalelerle körüklenen savaşların en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor.