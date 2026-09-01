Bireysel Yaşamda İnsanın Hayrı ve Selâmeti; Kur’an’ın İnsanın Saadeti İçin Daha Hayırlı Gördükleri

Kur’an-ı Kerim, insanın hayrını ve selâmetini sadece ibadet ve bireysel işlerin ıslahıyla sınırlı görmez; aksine toplumsal ilişkiler, diğer insanlara ve topluma karşı karşılıklı haklar konusunda da çözüm yolları sunar. Ekonomik haklara riayet etmek, özel hayatın gizliliğini korumak, borçluya karşı hoşgörülü olmak, cihat, düşmana karşı savunma yapmak ve ticareti Allah’ı anmaya tercih etmek gibi öğretiler; Kur’an’ın bakış açısına göre insanın hayrının, toplum içinde sorumlu davranışlar sergilemesine ve başkalarının haklarına saygı duymasına bağlı olduğunu göstermektedir.

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