İnanç ve Kullukta İnsanın Hayrı ve Selâmeti; Kur’an’ın İnsanın İtikadi Saadeti İçin Daha Hayırlı Gördükleri

Kur’an-ı Kerim, insanın hayrını ve selâmetini yalnızca bireysel ve toplumsal davranışlarda aramaz; aksine saadetin kökenini inancın ıslahında ve insanın Allah ile olan ilişkisinde görür. Tevhid ve nübüvveti kabul etmekten, ilahi ahde sadakate, Allah’ın emrine itaat etmekten, ibadet ve takvaya kadar… Bu bakış açısına göre iman ve kulluk, yalnızca yerine getirilmesi gereken bir görev değil, insanın gerçek hayır ve selâmetine giden yoldur.

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