‘Rusya, Türkiye'nin Suriye planlarını bozdu'

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Business Insider internet sitesi, Rusya'nın Suriye'deki IŞİD operasyonlarının Türkiye'nin bu ülkeyle ilgili tüm planlarını bozduğunu yazdı.



Yazıda, AK Parti'nin, PYD'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin batısına geçmesini 'kırmızı çizgisi' olarak belirlediği hatırlatıldı. Yazıda, Kürt savaşçıların ve Suriye Demokratik Güçleri'nin Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nı ele geçirmesinin bu nedenle Ankara'nın Suriye politikasının ‘neredeyse tamamen yenilgiye uğradığı' anlamına geldiği vurgulandı.



‘KÜRT GÜÇLERİN TİŞRİN'E GİRMESİ TÜRKİYE'YE HAKARETTİ'



'Kürt savaşçılar ve Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'i stratejik önemi olan Tışrin Barajı'ndan çıkardı' denilen yazıda, şöyle devam edildi: 'Ancak kaybeden yalnızca IŞİD değildi. Zira bu operasyon Türkiye'ye de büyük bir hakaretti. Bu nedenle de Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Tışrin Barajı'ndaki zaferin Kürt savaşçılara değil Arap güçlere atfetmeyi denedi."





‘ANKARA, AZEZ'İ KAYBETMEKTEN KORKUYOR'



Öte yandan Suriye'deki Kürt güçlerin, Azez kentine doğru ilerlemeleri nedeniyle Fırat Nehri'ni yeniden geçebileceği belirtilen yazıda, bunun Türkiye için ne anlama geldiği de şöyle anlatıldı: 'Türkiye Azez'i, Halep'te desteklediği isyancılara silah ve yardım gönderdiği bir koridor olarak kullanıyordu. Ancak Rusya'nın tabloya girmesi Ankara'nın sahadaki durumu değiştirme yetisini de bir hayli sınırladı. Davutoğlu'nın Tışrin'deki Kürt zaferini Arap güçlere atfetmeyi denemesinin nedeni de buydu."



Rusya Savunma Bakanlığı da Tişrin Barajı operasyonunda Suriye Demokratik Güçleri'ne havadan destek verildiğini açıklamıştı.