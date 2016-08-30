Esed Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi, ülkeyi son yıllarda terör örgütleri için bir kaynak haline getirdiğini unutarak, BM Genel Sekreteri (BM) Ban Ki-Moon ve BM Güvenlik Konseyi’ne bir mektup göndererek, Türkiye hakkında şikâyette bulundu.

500 BİN KİŞİYİ ÖLDÜREN REJİM: TÜRKİYE CİNAYET İŞLİYOR

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre; Suriye Dışişleri tarafından yazılan şikâyet mektubunda, “Türkiye rejimine tabi güçlerin Suriye topraklarında düzenlediği katliam ve ihlaller kelimenin tam anlamıyla insanlığa karşı cinayettir” ifadesi yer aldı.

Halkının üzerine bomba yağdıran Esad’ın BM’ye gönderdiği mektupta, Türkiye’nin bölgeye yönelik operasyonu sırasında sivillerin öldüğü yalanı da yer aldı.

BM Güvenlik Konseyi üyelerinin sözde katliamları kınamasının talep edildiği mektupta, akıldışı şu ifadeler yer aldı: “Türk rejiminin -DAEŞ’e tek bir kurşun atmadığı, aksine DAEŞ’in Türk ordusuna katılıp Cerablus’a girmesine izin verdiği- Cerablus şehrine girerek oynadığı tiyatro, Türkiye rejimi ve DAEŞ arasındaki işbirliğinin bir kanıdır.”

BM RAKAMLARINA GÖRE SURİYE GERÇEĞİ

Birleşmiş Milletler'e göre (BM); Suriye'deki iç savaşta beş yılda 81 binden fazlası sivil, 283 bin kişi hayatını kaybetti. BM İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, ölenlerin 10 bin 40'ını çocukların, 9 bin 106'sını da kadınların oluşturduğu belirtilmişti.