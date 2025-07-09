ABD'de bakanlık çalışanlarından Trump ile Musk arasında tercih yapmaları istendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Washington'da, ABD Hükümet Verimliliği Dairesi (DOGE) içinde Beyaz Saray ile milyarder Elon Musk'ın müttefikleri arasında şiddetli bir nüfuz savaşı yaşanıyor.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Musk'ın haftalar önce görevinden resmen ayrılmasına rağmen bakanlıktaki etkisi sürerken, kapalı toplantılarda çalışanlardan Başkan Donald Trump'a mı yoksa Musk'a mı sadık olduklarını belirtmeleri istendi.

Hükümet bürokrasisini azaltmak ve teknolojik performansı geliştirmek amacıyla kurulan bakanlık, Musk taraftarları ile mevcut yönetim yetkilileri arasında bir cepheye dönüştü.

Taraflar, birbirlerini bakanlık yetkilerini özel çıkarlar doğrultusunda kullanmakla suçluyor.

Bakanlık koridorlarında sadakat testi

Bakanlıktaki mevcut ve eski yetkililere dayandırılan habere göre, çalışanlara yöneltilen sadakat soruları, kurum içindeki bölünmeleri derinleştirerek bir güvensizlik ortamı yarattı.

Yakın zamana kadar ABD kamu sektörünün reform araçlarından biri olarak görülen bakanlıkta yaşanan bu durum, ciddi bir krize işaret ediyor.

Musk'ın ardında bıraktığı nüfuz, eski yardımcısı Steve Davis aracılığıyla devam ediyor. Habere göre Davis, görevinden ayrılmış olmasına rağmen yetkililere gayri resmi talimatlar vermeyi sürdürüyor.

Ancak Davis'e yakın kaynaklar, bu temasların doğrudan müdahale seviyesinde olmadığını savundu.

'DOGE 2.0' projesi üzerindeki anlaşmazlık

Bazı yetkililer, Musk'ın müttefiklerinin asıl hedefinin, yayılan söylentilerin aksine personel sayısını azaltmak değil, federal bakanlıkların dijital altyapısını yenilemeyi amaçlayan 'DOGE 2.0' projesini tamamlamak olduğunu düşünüyor.

Diğerleri ise bu projenin arkasındaki niyetlerden şüphe duyuyor ve Musk'ın kendi şirketlerinin nüfuzunu devlet kurumlarının merkezine yerleştirmeye çalıştığını iddia ediyor.

Trump'a karşı yeni parti hamlesi

Başkan Trump ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından ileri bir adım atan Tesla'nın kurucusu milyarder Elon Musk, 5 Temmuz'da, ABD'nin Bağımsızlık Günü'ne denk gelen bir tarihte Amerika Partisi'ni kurduğunu duyurdu.

Musk, mevcut siyasi sistemin "aşırı harcama yapan ve rüşvete dayanan" tek bir parti tarafından yönetildiğini belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Musk, "Bugün size özgürlüğünüzü geri vermek için Amerika Partisi kuruldu," diyerek Amerika'nın tek parti yönetimi altında iflas ettiğini öne sürdü.

Musk, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: "Biz bir demokraside yaşamıyoruz. Rüşveti ve israfı kalıcı hale getiren tek partili bir sistemde yaşıyoruz."