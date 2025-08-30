Zeytun'da cehennem gecesi: 4 Asker kayıp, çok sayıda ölü ve yaralı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyası, cuma gecesi geç saatlerde, Gazze Şeridi’nde işgal ordusunun “3 ağır olayla” karşı karşıya kaldığını bildirdi. Haberlere göre bu olaylar, direnişin ateşi sonucu çok sayıda ölü ve ağır yaralı asker nedeniyle, birden fazla helikopterle toplu tahliye ve kurtarma operasyonları yapılmasını gerektirdi.

Olaylar şu şekilde aktarıldı: İlki Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde meydana geldi. Burada direnişçiler, askerleri esir almaya çalıştı ve 4 asker kayboldu. İkinci olay Gazze’nin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde, üçüncüsü ise Gazze Şeridi’nin güneyinde, Han Yunus’ta yaşandı.

İsrail medyası, Gazze kenti ile Han Yunus’ta İsrail güçleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar ve çarpışmalar yaşandığını, direnişçilerin askerlerle yüz yüze ağır bir mücadeleye girdiğini bildirdi.

“4 Asker Kayboldu… Zeytun Mahallesi 7 Ekim’den bu yana en ağır olaylardan birine sahne oldu”

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre Zeytun Mahallesi, “7 Ekim 2023’ten bu yana en ağır olaylardan biri” olarak nitelendirilen en şiddetli çatışmalara tanıklık etti.

Direnişçiler, Nahal Tugayı’na bağlı bir birliği pusuya düşürdü. Ardından Zeytun’da ikinci bir pusuda askerleri esir almaya girişimi gerçekleştirildi. Bölgede 4 askerin bulunması için geniş çaplı aramalar yapıldığı, ancak işgal ordusunun henüz resmi bir açıklama yayımlamadığı aktarıldı.

İsrail medyası, Zeytun’daki saldırılarda askerlerin esir düşmesini engellemek amacıyla ordunun “Hannibal Protokolü”nü devreye soktuğunu, çatışmaların cumartesi sabahına kadar yoğun şekilde sürdüğünü, bölgeye daha fazla direnişçi geldiğini belirtti.

Olayın ardından yayımlanan bilgilere göre, Zeytun’da bir İsrail askerin öldüğü, 11’inin yaralandığı iddia edildi. Bağımsız kaynaklarsa ölü ve yaralı sayısının bildirilenden çok daha fazla olduğunu belirtti. Kaybolan askerlerin akıbetine ilişkin bilgi verilmedi.

“Enkazdan çıkıp kayboluyorlar”

İşgal ordusu bölgede kaybolan askerleri ararken, direnişçiler İsrail güçlerini havan topları ve makineli tüfeklerle yoğun şekilde ateş altına aldı ve arama faaliyetlerini engelledi. Kurtarma için gönderilen 6 İsrail helikopteri de yoğun şekilde hedef alındı.

Kassam Tugayları’na bağlı çok sayıda unsur, Zeytun’da İsrail güçlerine karşı “sert” bir saldırı başlattı, pusular kurdu ve işgal ordusuna ait tahkim edilmiş mevzileri hedef aldı.

İsrail medyası, Zeytun’daki başka bir İsrail mevzisinin de ağır bir olaya maruz kaldığını aktararak, kısa süre içinde direnişçilerin bölgede 4 mevziyi vurduğunu bildirdi.

Direnişçilerin saldırılarını tanımlayan İsrail medyası, “Hamas hücreleri enkazların arasından çıkıyor, ölümcül pusular kuruyor ve ardından kayboluyor” ifadelerini kullandı.

Askeri sansür, kayıp askerler konusunda yayın yasağı getirdi

Olayların ardından işgal ordusu, askerlerini Zeytun’dan çekerek kışlalara geri götürdü. Zeytun’daki 4 kayıp askerle ilgili olarak askeri sansür tarafından yayın yasağı getirildi.

İsrail medyasına göre, olay sırasında bir asker kaybolan askerlerin bulunduğu yönden sesler geldiğini söyledi. Bunun üzerine “bu seslerin gerçekten onlara ait olup olmadığı, yoksa Hamas’ın bir aldatmacası mı olduğu” araştırıldı.

Kassam Tugayları: Unutanlara hatırlatıyoruz… ölüm ya da esaret

Öte yandan Kassam Tugayları, Telegram kanalından, “Unutanlara hatırlatıyoruz… ölüm ya da esaret” mesajını paylaştı.

Sabra Mahallesi’nde de İsrail askerleri pusuya düşürüldü ve olay yerine helikopterler çağrılarak bölge bombalandı.

Aynı anda, İsrail savaş uçaklarının Gazze semalarında yoğun şekilde uçtuğu, saldırılar düzenlediği ve aydınlatma bombaları attığı aktarıldı.