Hac Hasan: Lübnan Seçimleri Üzerinden Direniş Ekseni Hedef Alınıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Meclisi’nde Direnişe Vefa İttifakı’nı temsil eden milletvekili Hüseyin el-Hac Hasan, ülkesinin yaklaşan parlamento seçimlerine yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hac Hasan, bazı dış güçlerin Lübnan’daki seçim sürecine müdahale etmeye çalıştığını, özellikle direniş eksenine bağlı siyasi partileri hedef alan kampanyaların yürütüldüğünü söyledi.

“Bugün Lübnan’da yaşanan tartışmalar, sadece seçim yasasına dair değil; ülkenin bağımsız kararını koruma mücadelesidir,” diyen Hac Hasan, mevcut seçim yasasında herhangi bir değişiklik olmayacağını ve seçimlerin bu yasaya göre düzenleneceğini belirtti.

Hac Hasan ayrıca, yurt dışında yaşayan Lübnanlılara seslenerek, “Ülkesine oy vermek isteyen herkes bizzat gelip vatandaşlık görevini burada yerine getirmelidir” çağrısında bulundu. Milletvekili, bu sürecin ulusal egemenlik açısından bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu vurguladı.

Siyasi gözlemciler, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Batı yanlısı çevrelerin Hizbullah ve müttefiklerini siyaseten baskı altına alma girişimlerinin hız kazandığını belirtiyor. Buna karşılık direniş cephesinde, seçimlerin Lübnan’ın bağımsız iradesini koruma ve dış müdahalelere karşı bir referandum niteliği taşıdığı yorumları yapılıyor.