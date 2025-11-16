Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD emperyalizmi ve müttefikleri, Venezuela'ya yönelik uzun süredir devam eden ekonomik ve siyasi savaşlarında yeni bir aşamaya geçti. Nobel Barış Ödülü, emperyalist müdahaleye meşruiyet kılıfı üretmek için pervasızca araçsallaştırılarak, muhalif figür Maria Corina Machado'ya verildi. Machado, bu ödülün sağladığı platformu, ülkenin meşru yönetimine karşı orduyu isyana teşvik ederek, Venezuela'da bir iç çatışma kapısını aralamak için kullandı.

ABD merkezli bir sosyal medya platformu üzerinden silahlı kuvvetlere hitap eden Machado, "30 milyon kişi olarak, artık çökmeye yüz tutmuş suçlu bir rejime karşı başkaldırıyoruz" iddiasında bulundu. Bu dil, uluslararası hukuku hiçe sayan ve ülkelerin iç işlerine kaba kuvvetle müdahale etmeyi hedefleyen tipik bir rejim değişikliği söyleminden ibarettir. Machado'nun "Silahlarınızı indirin ve kendi halkınıza saldırmayın" çağrısı, emperyalizmin yerli işbirlikçilerinin, ulusal orduları parçalayarak ülkelerini dış müdahaleye açık hale getirmek için klasik bir taktiğidir.

İsrail İlişkisi: Emperyalist Cephedeki Yeni Ortaklık

Machado'nun emperyalist cephedeki rolü, sadece ABD ile sınırlı değildir. Uluslararası medyada yer alan iddialar, Machado'nun 2018 yılında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, Venezuela'ya yönelik bir BM müdahalesi için aracılık etmesini talep ettiğini ortaya koymuştur. Bu hamle, Venezuela'nın egemenliğine kasteden güçlerin, bölgesel işgalci güç İsrail ile nasıl stratejik bir ittifak içinde olduğunu gözler önüne sermektedir. Machado'nun iktidara gelmesi durumunda İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatma sözü, bu ittifakın siyasi ve ekonomik boyutunu teyit etmektedir.

Sonuç olarak, Nobel Barış Ödülü'nün Machado'ya verilmesi, barış ve diyalog arayışının değil, Venezuela'ya yönelik sürdürülen çok yönlü emperyalist saldırının bir parçasıdır. Bu süreç, "demokrasi" ve "insan hakları" söylemleriyle kamufle edilen, ancak gerçekte ülkeleri istikrarsızlaştırmayı ve bağımsızlıklarını yok etmeyi hedefleyen kirli bir savaşın tezahürüdür.