UAEK’nin Siyasi Hamlesi Tahran’da Öfke Yarattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- UAEK Yönetim Kurulu’nun bugün oylamaya sunduğu ve Washington–Batı ekseninin yoğun baskısıyla gündeme taşındığı değerlendirilen karar tasarısı, İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik yeni bir “siyasi sıkıştırma” olarak yorumlandı. Tasarı her ne kadar hukuken zorlayıcı bir sonuç doğurmuyor olsa da, bölge uzmanları bunun İran’ın bilimsel kapasitesini kuşatma girişimlerinin yeni halkası olduğuna dikkat çekiyor.

Tahran’dan yapılan ilk açıklamalarda, kararın teknik değerlendirmelerle değil, tamamen “jeopolitik hesaplarla” hazırlandığı vurgulandı. İranlı yetkililer, UAEK’nin asli görevinin nükleer güvenliği sağlamak olduğunu ancak kurumun sık sık büyük güçlerin politik manevralarına alet edildiğini belirtiyor.

Bölgedeki direniş ekseni ise kararı, İran’ın bağımsızlığını ve teknolojik ilerleyişini durdurmaya yönelik çok boyutlu baskı stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Analistler, söz konusu adımın yalnızca Tahran’ı hedef almakla kalmadığını; aynı zamanda enerji güvenliğini ve bölgesel güç dengelerini yeniden dizayn etmeye dönük daha geniş bir planın işareti olduğunu ifade ediyor.

Tahran’ın önümüzdeki günlerde teknik heyetlerle birlikte sahadaki denetim süreçlerine ilişkin yeni adımlar açıklaması beklenirken, bölgedeki gözlemciler kararın “karşılıklı restleşmeleri artırma” ihtimaline dikkat çekiyor.