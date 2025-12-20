ABD, Ortadoğu’ya İlgisini Azaltıyor Deseler de, İran ve İsrail Hâlâ Merkezde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetimi, son dönemde “Ortadoğu’ya olan odaklanmanın azalması” ve “Asya-Pasifik’e kayma” yönünde açık mesajlar veriyor. Ancak, bölgedeki askeri, istihbarat ve diplomatik varlık incelendiğinde, İran’la mücadele ve İsrail’in güvenliğinin ABD’nin Ortadoğu politikasında hâlâ en öncelikli hedefler olduğu görülüyor. ABD, İsrail’e her geçen gün artan askeri destek, istihbarat paylaşımı ve siyasi koruma sağlarken, İran’a karşı da kapsamlı bir baskı kampanyasını sürdürmeye devam ediyor.

İsrail’in güvenliği, ABD’nin bölgedeki tüm hesaplamalarının temelini oluşturuyor. Bu doğrultuda, Washington, İsrail’e milyarlarca dolarlık silah satışı, füze savunma sistemleri desteği ve bölgesel müttefiklerle yapılan ortak tatbikatlarla İsrail’in askeri üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Aynı zamanda, İsrail’in Golan Tepeleri, Şab’a çiftlikleri ve Doğu Kudüs gibi meselelerdeki pozisyonunu diplomatik olarak destekleyerek, bölgede tek taraflı bir statüko korunmasına öncülük ediyor.

İran’a gelince, ABD’nin “stratejik baskı” politikası, yaptırımlar, denizdeki denetimler, İran destekli milislerin faaliyetlerine karşı hava saldırıları ve istihbarat operasyonlarıyla sürdürülmekte. ABD, İran’ın nükleer programı, balistik füze geliştirme çabaları ve bölgedeki etkisini sınırlandırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, İran’ın müttefikleriyle yapılan görüşmelerde, İran’ın “tehditlerini” azaltma baskısı da sürekli devam ediyor.

Analizler, ABD’nin “Ortadoğu’dan çekiliyor” mesajının, bölgedeki doğrudan askeri yükü hafifletme çabasının bir yansıması olduğunu, ancak İsrail ve İran gibi merkezi oyuncular açısından “çekilme” değil, “daha akıllı, daha dolaylı bir varlık” tercih edildiğini gösteriyor. Bu durum, bölgede doğrudan büyük çaplı askeri müdahalelerin azalmasına rağmen, ABD’nin İsrail’in yanında duruşunu ve İran’a karşı sert tutumunu koruduğunu ortaya koyuyor.