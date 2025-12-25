Halep’te Kürt Mahallelerde Güvenlik İçin Yeni Önlemler Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin Halep kentinde, PYD öncülüğündeki özerk yönetim, son dönemde artan gerginlik ve hedefli saldırı girişimleri karşısında Kürt mahallelerde sivil güvenliği artırma kararı aldı. Yerel kaynaklara göre, Aşiret, Şeyh Maqsud, Hanano ve diğer Kürt yoğunluklu bölgelerde gece gündüz devriye sayısı artırıldı, kontrol noktaları sıklaştırıldı ve mahalle komiteleriyle koordineli bir şekilde yeni bir güvenlik planı uygulamaya konuldu.

Özerk yönetim yetkililerinden biri, “Halep’teki Kürt mahalleler, yıllardır direnişin bir parçası oldu. Bu mahallelerde yaşayan herkesin güvenliği, bizim önceliğimizdir” diyerek, “Sivil halkı hedef alan her türlü tehdide karşı önleyici adımlar alıyoruz” açıklamasında bulundu. Güvenlik tedbirlerinin yanı sıra, mahallelerde halkla doğrudan iletişim kuran sivil komiteler de aktif hale getirildi, halka yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Yetkililer, bu önlemlerin yalnızca Kürt mahallelerle sınırlı olmadığını, Halep’in farklı etnik ve dini gruplarının yaşadığı bölgelerde de istikrarın korunması için koordineli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. “Halep, çok kültürlü bir şehir. Burada istikrar, sadece bir grubun değil, tüm halkın ortak çıkarıdır” denildi. Aynı zamanda, bölgedeki sivil toplum kuruluşları, “Güvenlik sadece silahla değil, halkla yapılan diyalog ve sosyal dayanışmayla sağlanır” mesajını yineledi.