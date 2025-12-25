Alevi İslam Konseyi: “HTŞ Şiddetini Durdurun, Federal Suriye İçin Desteği Artırın”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Alevi İslam Konseyi, Suriye’deki güvenlik ve siyasi duruma dair bir açıklama yayınlayarak, Hayat Tahrir Şam (HTŞ) ve onunla bağlantılı grupların neden olduğu şiddetin arttığını, özellikle Alevi ve diğer azınlık bölgelerinde baskı ve saldırıların sürdüğünü ifade etti. Konsey, “HTŞ’nin kontrolündeki bölgelerde, sivil halk hedef alınmakta, camiler, dini mekanlar ve tarihi yerler tahrip edilmektedir” diyerek, “Bu şiddetin derhal durdurulması uluslararası toplumun sorumluluğudur” dedi.

Açıklamada, “Suriye’de merkeziyetçi modelin çöküşü, farklı etnik ve dini grupların güvenliğini tehdit ediyor” ifadeleriyle, “Suriye’nin geleceğinin, merkeziyetin baskısı altında ezilen topluluklara adalet getirecek federal bir yapıda inşa edilmesi gerekiyor” vurgusu yapıldı. Konsey, “Federal bir Suriye, Alevi, Sünni, Şii, Kürt, Arap, Türkmen ve diğer tüm toplulukların bir arada yaşama, kendi yönetimlerini kurma ve kaynaklara adil erişim sağlama imkânı sunar” dedi.

Konsey ayrıca, “Uluslararası toplumun, Suriye halkının güvenliği ve temel hakları için federal bir yapıyı desteklemesi, yalnızca bir siyasi tercih değil, aynı zamanda bir ahlaki zorunluluktur” ifadelerini kullanarak, “Suriye’de kalıcı barış, merkeziyetin baskısı altında ezilen topluluklara adalet getirilmeden mümkün değildir” uyarısında bulundu.

“Suriye halkı, yıllardır dış müdahale, iç çatışma ve merkeziyetin baskısı altında ezildi” diyen Konsey yetkilileri, “Şimdi, tüm toplulukların eşit temsil edildiği, demokratik ve federal bir yapı, Suriye’nin yeniden inşası için tek gerçekçi ve adil yol” mesajını yineledi.