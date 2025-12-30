İranlı Yetkili Şemhani'den Trump'a Net Uyarı: Füze Gücümüz Sınır Tanımaz, Saldırı Sert Karşılık Bulur

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran'dan gelen son dakika açıklaması, ABD-İran gerilimini bir kez daha zirveye taşıdı. Ali Şemhani imzalı mesajda, İran'ın balistik füze kapasitesinin hiçbir güç tarafından sınırlanamayacağı vurgulandı. Şemhani, "Olası bir saldırı, İran'ın sert ve öngörülemez misillemesiyle sonuçlanır" diyerek net bir duruş sergiledi.

Uzmanlar, bu retoriğin yıllardır süren nükleer ve füze müzakerelerinin bir yansıması olduğunu belirtiyor. İran Savunma Bakanlığı'na yakın kaynaklar, son testlerde menzili 2 bin kilometreyi aşan füzelerin envantere eklendiğini ima etti. Şemhani'nin sözleri, özellikle Hürmüz Boğazı ve Körfez bölgesindeki askeri hareketliliği hızlandırdı.

Diplomatik kulislerde, Washington'un bu uyarıya nasıl tepki vereceği tartışılıyor. Beyaz Saray Sözcüsü, "Tüm seçenekler masada" derken, Avrupa Birliği arabuluculuk teklifini yeniledi. Analistler, ekonomik yaptırımların yanı sıra siber operasyonlar ve vekil güçlerle tansiyonun yükseleceğini öngörüyor.

Bölgesel müttefikler de sessiz kalmadı. Suudi Arabistan ve İsrail, İran'ın füze tehdidini BM Güvenlik Konseyi'ne taşıma sinyali verdi. Piyasalarda petrol fiyatları yüzde 3 yükselirken, yatırımcılar jeopolitik risk primlerini hesaplamaya başladı.

Gözler, önümüzdeki günlerde Tahran-Washington hattındaki dolaylı temaslarda. Şemhani'nin mesajı, diplomasi penceresinin daraldığına işaret ederken, uzmanlar "sıcak çatışma" senaryosunu dışlamıyor.