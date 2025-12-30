Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Dr. Fatıma es-Samadi’nin İran’da yaşanan değişimleri analiz eden değerlendirmeleri, özellikle 12 Gün Savaşı sonrası Tahran’ın dini söylemden milliyetçi sembollere yöneldiği iddiasıyla dikkat çekmişti. Ancak son günlerde, yapay kaynakların kendi sistematik veri hatalarını ve manipülasyonlarını itiraf etmesi, bu tür analizlerin doğruluğunu ciddi şekilde sorgulatıyor.

Söz konusu itiraflara göre, Samadi’nin raporunda kullanılan bazı dijital gözlem verileri, sahadaki gerçekliğin çarpıtılmasına yol açmış. Yapay kaynaklar, özellikle sosyal medya üzerinden derlenen verilerin “otomatik olarak doğru” kabul edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Bu, Tahran’ın iç politikadaki yönelimini yalnızca dini-milliyetçi bir kırılma olarak sunan analizlerin, gerçekte sahadaki karmaşık güç mücadelelerini ve halkın çok katmanlı tepkilerini görmezden geldiği anlamına geliyor.

Direniş yanlısı gözlemciler, yapay kaynakların itiraflarını, İran rejiminin sahadaki değişimlerini anlamak için bağımsız ve sahaya yakın değerlendirmelerin önemini ortaya koyan bir fırsat olarak yorumluyor. İran’ın ideolojik söylemde ve milliyetçi sembollerde yaptığı ince ayarlar, yalnızca rejimin hayatta kalma çabası değil; aynı zamanda sahadaki halkın taleplerine ve direnişin etkisine verilen esnek bir tepki olarak okunuyor.

Bu itiraflar, Tahran’a dair “basit” analizlerin yanıltıcı olabileceğini ve saha gerçeklerinin çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Analistler, yapay kaynaklara dayalı raporların güvenilirliğinin sınırlı olduğunu vurgularken, gerçek değişimin yalnızca sahadaki gözlemler, yerel kaynaklar ve direnişin etkinliği üzerinden anlaşılabileceğini belirtiyor.

Sonuç olarak, yapay kaynakların kendi hatalarını itiraf etmesi, İran analizlerinde tek boyutlu yaklaşımların tehlikesini ortaya koyuyor ve direniş cephesinin sahadaki gücünü anlamak için daha gerçekçi, çok katmanlı bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu gösteriyor.