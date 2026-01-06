Arakçi: Trump’ın “barış” söylemi gerçekte "orman kanunu"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde “barış” söylemlerinin gerçekte orman kanununu meşrulaştırma çabası olduğunu belirterek, Washington’un uluslararası hukuku açık biçimde ayaklar altına aldığını vurguladı.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Arakçi, İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısına katılımının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin dünyaya yönelik saldırgan politikalarının ve hukuksuz davranışlarının toplantının ana gündem maddesi olduğunu söyledi.

Arakçi, “Trump, barıştan zor diliyle söz ettiğinde aslında güçlünün hukukundan, yani orman kanunundan bahsetmektedir. Bu anlayışa göre gücü yeten herkes, istediğini yapma hakkını kendinde görmektedir” dedi.

Uluslararası toplumun on yıllardır barışı diplomasi ve diyalog yoluyla tesis etmeye çalıştığını hatırlatan Arakçi, ABD’nin bu yaklaşımının İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen tüm uluslararası hukuk düzenini yok etmeyi hedeflediğini ifade etti. Bu durumun, son 80 yılda oluşturulan kazanımların ortadan kaldırılması anlamına geldiğini söyleyen Arakçi, söz konusu gidişatın bugün birçok ülke ve uluslararası ilişkiler uzmanı tarafından ciddi bir kriz ve küresel bir tehdit olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı, toplantıda ayrıca Venezuela’daki son gelişmelerin de ele alındığını belirterek, İran’ın Karakas Büyükelçiliği’nin faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam ettiğini, büyükelçi ve diplomatik personelin görev başında olduğunu söyledi. Arakçi, Venezuela’daki İran vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun rapor edilmediğini ve her türlü senaryoya karşı gerekli hazırlıkların bulunduğunu kaydetti.

Arakçi ayrıca görüşmelerde ekonomik diplomasinin güçlendirilmesi, dış politikanın ülkenin ekonomik ihtiyaçlarına nasıl daha etkin katkı sunabileceği, komşu ülkelerle mevcut kapasitenin değerlendirilmesi ve ABD öncülüğündeki zalim yaptırımların kaldırılmasına yönelik izlenecek yolların da kapsamlı biçimde ele alındığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı ile Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu arasındaki iş birliğinin artırılmasının da gündeme geldiğini aktaran Arakçi, yaklaşan bütçe hazırlıkları çerçevesinde diplomasi kurumunun bütçesine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığını sözlerine ekledi.