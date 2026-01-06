Yemen: Trump'ın suçları karşısındaki sessizlik ABD’yi daha da cesaretlendirir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’den, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırganlığına ve ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasına ilişkin tepkiler sürüyor. Bu kapsamda Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Ferah, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın işlediği bu suç karşısında sessiz kalınmasının, Washington yönetimini diğer ülkelere karşı daha da saldırgan hale getireceği uyarısında bulundu.

Sessizlik ve geri adım, ABD’nin küstahlığını artırır

El-Ferah, Trump’ın suç niteliği taşıyan politikalarının yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, Kolombiya ve Meksika başta olmak üzere diğer Latin Amerika ülkelerinin de sırayla hedef alınacağını söyledi.

Ensarullah yetkilisi, “ABD’nin politikaları baskı, zorbalık ve istikbar esasına dayalıdır. Ne kadar çok ülke tehditler karşısında sessiz kalır ya da geri adım atarsa, Amerikan kibri ve saldırganlığı o kadar artar. Buna karşılık, kararlılıkla direnen ülkeler karşısında ABD aşağılanır ve geri çekilmek zorunda kalır.” ifadelerini kullandı.

Yemen’in duruşu, ABD’ye karşı somut bir modeldir

Muhammed el-Ferah, Yemen ile ABD arasındaki mücadeleye işaret ederek, egemenliğini ve bağımsızlığını savunma iradesine sahip bir ülkenin, Amerikan tehditlerine boyun eğmek zorunda olmadığının açıkça görüldüğünü belirtti.

Yemen’in elde ettiği kazanımların; Allah’ın yardımı, ulusal hazırlığın güçlenmesi ve Yemen halkının direniş iradesi sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Maduro’ya yönelik suçlamalar CIA kaynaklı bir senaryodur

Ensarullah Siyasi Büro üyesi, Trump’ın Nicolas Maduro’yu uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendiren iddialarının arkasında CIA ve Trump’ın siyasi danışmanlarının bulunduğunu söyledi.

El-Ferah, bu iddiaların, “ABD’nin eski ve bilinen bir stratejisinin parçası olduğunu; yalan, süslü ve kamuoyunu yanıltıcı anlatılarla gerçek mağduru suçlu, kendisini ise halkların koruyucusu gibi göstermeyi amaçladığını” ifade etti.

ABD’nin gerçek hedefi Venezuela’nın petrolü

El-Ferah, Trump’ın ilk günden itibaren Venezuela’nın petrolü ve doğal kaynakları üzerinde hakimiyet kurma niyetini açıkça ortaya koyduğunu, bu yaklaşımın ABD’nin yalnızca Latin Amerika’da değil, bölgedeki tüm politikasının gerçek yüzünü ifşa ettiğini söyledi.

Ensarullah yetkilisi, ABD’ye karşı ancak güç, direnç ve kararlı bir duruşla mücadele edilebileceğini, sessizlik ve geri çekilmenin ise Washington’un saldırganlığını daha da artıracağını vurguladı.

Latin Amerika’ya yönelik tehditler açık sömürgeci zihniyeti yansıtıyor

Muhammed el-Ferah, ABD’nin Latin Amerika liderlerine yönelik artan tehditlerinin, Washington’un açık hegemonya ve tahakküm politikasının bir göstergesi olduğunu belirtti.

“Trump bugün Kolombiya ve Meksika devlet başkanlarını açıkça tehdit ediyor. Bu tehditler burada durmayacak; ABD, Latin Amerika’daki tüm liderler ya düşene ya da teslim olana kadar bu baskı politikasını sürdürecektir.” diye konuştu.

El-Ferah sözlerini, Yemen’in kararlı duruşunun, ABD tehditlerine karşı direnişe dayalı pratik bir model sunduğunu vurgulayarak tamamladı.