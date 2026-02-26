İran’dan Nükleer Mesaj: Zenginleştirme Durdurulabilir, Ancak Yaptırımlar Eşzamanlı Kalkmalı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran uzmanları, İran’ın yüksek düzeyli uranyum zenginleştirmeyi geçici olarak durdurabileceği mesajını verirken bunun yaptırımların kaldırılmasıyla eşzamanlı olması gerektiğini vurguluyor.

Tahran merkezli stratejik araştırma kurumlarına yakın uzmanlar, son dönemde hız kazanan diplomatik temasların bağlamından koparılmaması gerektiğini belirterek, uranyum zenginleştirme konusunun İran açısından bir “pazarlık kartı” değil, ulusal egemenliğin doğal bir sonucu olduğunu ifade etti. Uzmanlara göre, geçmiş tecrübeler Batı’nın tek taraflı taahhütlerine güvenilemeyeceğini açık biçimde ortaya koydu.

İranlı analistlerden Dr. Hüseyin Sadıki, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “İran daha önce yükümlülüklerini yerine getirdi, ancak yaptırımlar kaldırılmadı. Bu nedenle olası bir geçici durdurma ancak yaptırımların fiilen ve doğrulanabilir biçimde kaldırılmasıyla aynı anda hayata geçirilebilir,” dedi. Sadıki, aksi bir senaryonun İran açısından stratejik hata olacağını vurguladı.

Uzmanlar, Batı’nın özellikle ABD’nin, nükleer dosyayı siyasi ve güvenlik baskısı aracı olarak kullandığına dikkat çekerek, İran’ın bu kez “önce yaptırım kaldırımı, sonra teknik adımlar” ilkesinden geri adım atmayacağını belirtiyor. Bu yaklaşımın, Direniş eksenli bölgesel denklemlerle de uyumlu olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan değerlendirmelerde, İran’ın nükleer faaliyetlerini askıya almasının değil; ekonomik savaşın sona erdirilmesinin bölgesel istikrar için gerçek bir güven artırıcı adım olacağı vurgulanıyor. Analistlere göre, Washington’un samimiyet testi tam da bu noktada başlayacak.

İranlı uzmanlar, mesajın net olduğunu belirtiyor: “Baskı altında taviz yok; karşılıklı ve eşzamanlı adımlar olmadan hiçbir teknik geri dönüş mümkün değil.” Bu çerçevede, topun bir kez daha Batı’nın sahasında olduğu ifade ediliyor.