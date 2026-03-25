Hürmüz Boğazı'nda yeni denklem: Trump'ın planları masada kaldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, ABD ve Siyonist rejimin bölgedeki saldırganlığına karşı yeni bir stratejik vizyon ortaya koydu. "İran merkezli bölgesel düzen" olarak adlandırılan bu yaklaşım, ülkenin ekonomik rolünden güvenlik yönetimine, kısa vadeli ateşkeslerden uzun vadeli yakınsamaya kadar geniş bir yelpazede paradigma değişimini hedefliyor.

Uzmanlara göre, İran'ın on yıllardır bölgesel dengelerdeki ağırlığı büyük ölçüde Hürmüz Boğazı üzerindeki caydırıcılığıyla tanımlanıyordu. Ancak yeni vizyon, bu "pasif jandarma" rolünden çıkıp komşularla ortak değer zincirleri kuran "aktif ekonomik ortak" konumuna geçilmesini öngörüyor.

Ekonomik dönüşüm: Ortak değer zincirleri

Yaklaşımın ilk ayağında, İran'ın ikinci büyük doğalgaz rezervleri, genç nüfusu ve stratejik transit konumuyla bölge ülkeleri için vazgeçilmez bir ortak haline gelmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, Körfez ülkeleriyle petrol ve gaz rekabeti yerine ortak rafinaj, petrokimya ve enerji tedarik konsorsiyumları kurulması öngörülüyor. Analistler, bu modelin yaptırım araçlarını fiilen etkisiz kılabileceğini, zira İran ekonomisinin bölgeyle bütünleşmesinin ABD'nin iki tarafı ayrıştırmasını zorlaştıracağını belirtiyor.

Yerel güvenlik mimarisi: Bölge dışı güçlere hayır

Vizyonun ikinci ekseni, Körfez ve Kafkasya'da bölge dışı aktörlerin olmadığı, İran'ın "istikrar sağlayıcı" konumunda olduğu yerel bir güvenlik yapısı kurulmasını içeriyor. Mevcut yapının, ABD'nin askeri üsleri ve silah satışlarıyla beslenen bir "güç dengesi" modeli olduğu, bunun yerine "kolektif güvenlik" anlayışının getirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu kapsamda "Körfez Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı" kurulması ve Kafkasya'da benzer bir bölgesel mekanizma oluşturulması öneriliyor.

Uzun vadeli yakınsama: Ateşkes tuzağına düşülmemeli

Üçüncü temel başlıkta, kısa vadeli ateşkeslerin ve sınırlı ekonomik tavizlerin yalnızca düşmana yeniden toplanma fırsatı verdiği belirtilerek, kalıcı işbirliği yapılarına yatırım yapılması gerektiği ifade ediliyor. KOEP deneyimi, yapısal bir bölgesel düzene dayanmayan anlaşmaların büyük güçlerin siyasi dalgalanmalarına karşı dayanıksız olduğunu gösterdi.

Kafkasya'da yeni denklem

Vizyonun Kafkasya'ya yansıması da analizde ayrıntılandırılıyor. İran'ın, sözde "Zengezur Koridoru" gibi bölge dışı güçlerin dayattığı projelere karşı, Ermenistan'ın Syunik bölgesini kendi altyapısına bağlayan alternatif transit yollar geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor. Aynı zamanda Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barış için yerel bir güvenlik mekanizması kurulması, ABD ve İsrail'in bölgedeki artan varlığına karşı Rusya ve Çin ile koordinasyonun artırılması öngörülüyor.

Analistler, bu yaklaşımın İran'ı bölgesel gelişmelere tepki veren bir aktör olmaktan çıkarıp, denklemleri doğrudan tasarlayan bir "mimar" konumuna yükseltebileceğini belirtiyor. Ancak bunun başarısının, komşuların güvenini kazanacak dengeli bir diplomasi ve somut ekonomik projelerin hayata geçirilmesine bağlı olduğu ifade ediliyor.