İsrail’in Suriye’de Yeni Hedefi: İdlib’de Askeri Üs Vuruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gerçekleştirilen operasyon kapsamında üsse dört ayrı hava saldırısı düzenlendi. Askeri kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, saldırıların ana hedefinde üssün operasyonel kapasitesini doğrudan etkileyecek olan hava pistleri yer aldı. Bunun yanı sıra, Şam yönetiminin bölgedeki askeri varlığını yeniden güçlendirmek ve atıl durumdaki hava unsurlarını tekrar faal hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar da İsrail’in öncelikli hedefi oldu.

Stratejik Hat Türkiye Sınırına Yaklaşıyor

İsrail’in gerçekleştirdiği bu son saldırı, operasyon sahasının Türkiye sınırına ciddi oranda yaklaştığını gösteriyor. Ebu ed-Duhur’un vurulması, Şam yönetiminin hava savunma ve lojistik kabiliyetlerine yönelik bir baskı hamlesi olarak yorumlanıyor. İsrail yönetimi, bölgedeki İran destekli unsurların ve Şam yönetiminin askeri kapasitesinin artırılmasına karşı “önleyici” nitelikteki saldırılarını sürdürürken, bu son gelişme sahadaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

Suriye sahasındaki askeri dengelerin sürekli değişim gösterdiği bu süreçte, söz konusu saldırı, bölgedeki stratejik noktaların güvenliğine dair yeni soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.