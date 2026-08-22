Eizenkot’un Yeşar Partisi Anketlerde Zirveye Çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de yayımlanan son kamuoyu yoklaması, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot’un liderliğindeki Yeşar partisinin yükselişini ortaya koydu. Channel 13 tarafından 19 Ağustos 2026’da yayımlanan ankete göre Yeşar, 26 sandalye ile en büyük siyasi güç olarak öne çıktı.

Anket sonuçları, Eizenkot’un siyaset sahnesindeki ağırlığının hızla arttığını gösterirken, partinin mevcut tablo içinde en yüksek seviyesine ulaştığı değerlendiriliyor. Haaretz’in aktardığı çerçevede, bu sonuç Yeşar için “yeni zirve” anlamına geliyor.

Buna karşın, ankette Eizenkot’un çevresinde oluşan blok 59 sandalyede kalıyor. Bu sayı, hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğun altında bulunuyor. Bu nedenle Yeşar çevresindeki muhalif blokun, Arap partilerinin desteği olmadan iktidar kurabilecek bir matematik üretmediği görülüyor.

Aynı ankette Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok 51 sandalye olarak ölçüldü. Ra’am ile Hadash-Ta’al partilerinin ise beşer sandalye alacağı öngörüldü.

Sonuç, Eizenkot’un Yeşar partisinin İsrail siyasetinde kısa sürede merkezî bir konuma yükseldiğini, ancak bunun tek başına hükümet kurmaya yetmediğini gösteriyor.