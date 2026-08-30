Kevser’de Mevlid-i Nebi ve Vahdet Haftası Coşkusu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kevser Kültür Merkezi bünyesindeki Kevser Ehlibeyt Mescidi’nde düzenlenen program Kur-an’ı Kerim tilaveti ile başladı.



Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Hz. Muhammed’in kutlu doğumunu anlatan ilahi seslendirilirken, günün anlamına ilişkin konuşmayı Ehlader Genel Başkanı Kadir Akaras yaptı.



Ehlader Genel Başkanı Kadir Akaras'tan Vahdet Haftası Mesajı: "İslam Pasif Bir Din Değil, Hayatın Her Alanına Dokunan Bir Ahlak Dinidir"



Ehlader Genel Başkanı Kadir Akaras, Kevser Ehlibeyt Mescidi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi ve Vahdet Haftası programında Hz. Muhammed (s.a.a) ve İmam Cafer Sadık'ın (a.s) veladetleri münasebetiyle yaptığı konuşmasında, İslam ahlakı, savaş hukuku, küresel zulüm ve İslam ümmetinin birliği konularına dikkat çekti.



İnsanlığın Kurtuluş Reçetesi: Kur'an ve Ehlibeyt



Hz. Muhammed'in (s.a.a) dünyaya gelişinin insanlık için sıradan bir nimet olmadığını belirten Akaras, bu doğumun beraberinde doğurgan ve kalıcı nimetler getirdiğini vurguladı. Peygamberin insanlığa bıraktığı en büyük iki emanetin Kur'an-ı Kerim ve Ehlibeyt olduğunu hatırlatan Akaras, "Kur'an, insanlığın kurtuluş reçetesidir. İnsanlar Kur'an'a amel edecek olsaydı, dünyamız bambaşka bir yer olurdu. Ehlibeyt silsilesi ise Kur'an'ı tertemiz bir şekilde bizlere sunan en önemli emanettir" ifadelerini kullandı.



İslam'ın Hristiyanlık'taki ruhbanlık veya mistik bir anlayış gibi pasif kalmadığını; siyasette, ticarette, sosyal hayatta ve savaşta aktif bir ahlak dini olduğunu belirten Akaras, günümüzde yaşanan küresel katliamlara dikkat çekti.





Vahdet İhtiyacı



Hz. Peygamber'in Kur'an'da "Alemlere rahmet" olarak nitelendirildiğini vurgulayan Akaras, kasvetli ve acımasız modern dünyada herkesin bu rahmete muhtaç olduğunu belirtti.



Akaras, İslam ümmetini birleştirecek en sağlam ipin (Hablullah) yine Peygamber ve Ehlibeyt olduğuna işaret ederek, Merhum İmam Humeyni'nin ilan ettiği "Vahdet Haftası"nın Müslümanları bir araya getirmedeki kilit rolünün altını çizdi.



İmam Cafer Sadık (a.s) ve Temiz Soya Vurgu



Konuşmasında 6. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) veladetine de yer ayıran Akaras, İmam'ın dürüstlüğü (Sadık) ve soyunun temizliği üzerinde durdu.

Kadir Akaras'ın konuşması, Hz. Peygamber'in doğumunu, Mekke'nin sessizliğini yaran nurunu ve insanlığın o eşsiz şefkate duyduğu hasreti anlatan duygu yüklü şiirsel bir kapanış duasıyla son buldu.

Kevser Ehlibeyt Mescidi’ndeki kutlama programı dualar ve ihsan yemeği ile sona erdi.