JD Vance'ten Müslüman Demokrat aday Abdul El-Sayed'e ağır sözler

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Vance, pazartesi günü Michigan'daki Cumhuriyetçi adayların seçim mitingine katılarak yaptığı konuşmada, eyalette boşalan Senato koltuğu için Demokrat Parti'nin adayı olan Abdul El-Sayed'i hedef aldı.

ABD Başkan Yardımcısı konuşmasının başında El-Sayed'in siyasi yayıncı Hasan Piker ile birlikte kampanya yürütmesini gündeme getirdi. Piker, daha önce ABD'nin 11 Eylül saldırılarını "hak ettiğini" söylemişti. El-Sayed ise Piker'in bu sözlerini açıkça reddettiğini ve kınadığını belirtmişti.

Vance ayrıca El-Sayed'in, bir Yahudi sinagogu ve okuluna yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle özür dilemesini de eleştirdi. ABD Başkan Yardımcısı, Demokrat adayın saldırının olası mağdurları yerine saldırganla "empati kurduğunu" öne sürdü ve şöyle konuştu: