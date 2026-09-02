İran'dan Ürdün’deki ABD üssüne balistik füze misillemesi: RQ-4 ve MQ-9 hangarı hedef alındı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısı düzenlendiğini resmen açıkladı.

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığı IRGC'nin 5 numaralı bildirisine göre, saldırıda üssün RQ-4 ve MQ-9 tipi uzun menzilli İHA'ların konuşlandığı hangarları hedef alındı. Açıklamada, saldırı sonucunda çok sayıda İHA'nın imha edildiği ve bazı pilotlar ile teknik personelin öldüğü iddia edildi. Ayrıca üste bulunan çeşitli teknik altyapı tesislerinin ateşe verildiği belirtildi.

IRGC açıklamasında, saldırının gerekçesi olarak, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik bölgesinde bir düğün törenine yönelik düzenlediği hava saldırısı gösterildi. Açıklamada, söz konusu ABD saldırısında yaklaşık 70 kişinin yaralandığı, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

IRGC bildirisinde ayrıca, ABD ordusunun daha önce Minab'ta 168 öğrenciyi ve Lamerd'de 21 sporcuyu hedef aldığı iddiasına da yer verildi.

Öte yandan, açıklamada Ürdün halkına hitaben yapılan mesajda, Prens Hasan Üssü'nün "ABD işgalinden arındırılması" gerektiği savunulurken, bu saldırının bir "uyarı" niteliği taşıdığı vurgulandı.