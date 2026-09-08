Eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot’tan Netanyahu’ya Sert Tepki: “İsrail’i Felakete Sürüklüyor, Göreve Uygun Değil”

Eisenkot yaptığı değerlendirmede, Netanyahu’nun kişisel ve siyasi bekasını devletin stratejik çıkarlarının ve ulusal güvenliğinin önüne koyduğunu vurguladı. Başbakanın ülkeyi gerçeklikten kopuk bir anlayışla ve “körü körüne” büyük bir felakete sürüklediğini belirten Eisenkot, mevcut liderliğin İsrail’i yönetme kapasitesini ve meşruiyetini yitirdiğini ifade etti.

Savaşın başından bu yana alınan stratejik kararların gecikmeli, yetersiz ve siyasi baskılar altında şekillendiğine işaret eden Eisenkot; Gazze’deki esirlerin geri getirilmesi, savaş sonrası planlama ve kuzey cephesindeki gerilim gibi kritik dosyalarda hükümetin net bir vizyon ortaya koyamadığını kaydetti. Netanyahu’nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskılarına boyun eğdiğini dile getiren tecrübeli asker ve siyasetçi, bu durumun hem sahadaki orduya hem de ülkenin uluslararası alandaki konumuna ağır zararlar verdiğini vurguladı.

Netanyahu’nun artık İsrail Başbakanlığı makamında oturmaya uygun olmadığını ve görevden çekilmesi gerektiğini açıkça dile getiren Eisenkot’un bu çıkışı, muhalefetin erken seçim ve hükümetin değişmesi yönündeki baskılarını daha da artırdığı bir döneme denk geldi. İsrail kamuoyunda esir takası müzakerelerinin tıkanması ve güvenlik mimarisindeki çatlaklar nedeniyle protestolar büyürken, Eisenkot gibi güvenlik bürokrasisinde ağırlığı olan isimlerin sertleşen tavrı hükümet üzerindeki istifa baskısını tırmandırıyor.