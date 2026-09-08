Tahran'dan Washington'a: Hürmüz'deki kaosun sorumlusu İran değil, ABD'dir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik ve ticari deniz taşımacılığındaki aksaklıklara ilişkin çarpıtılmış anlatısını eleştirerek, "ABD savaşı başlattı ancak tüm dünyanın bedelini ödemesini bekliyor" dedi.

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Bekaî, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığı 28 Şubat'a kadar tamamen açık olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Washington bölgemize yasa dışı ve vahşi bir savaş dayattı, normal deniz taşımacılığını sekteye uğrattı. Tankerler durdu, ticaret aksadı, enerji fiyatları yükselişe geçti" ifadelerini kullandı.

Bekaî, ABD'nin şimdi İran'ı, kendi yol açtığı bu aksaklığın ve güvensizliğin sorumlusu gibi göstermeye çalıştığını belirterek, "ABD'nin başlattığı savaş, çarpık bir şekilde İran'ın davranışlarının dünyaya maliyeti olarak sunuluyor. ABD savaşı başlattı ancak tüm dünyanın bu bedeli ödemesini bekliyor ve aynı anda İran'ı, kendisinin sebep olduğu kaosun faili olarak gösteriyor. Bu çarpıtma son derece anlamsız ve temelsizdir" dedi.