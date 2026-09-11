Yemen'in misillemesi sonrası Riyad'dan kriz diplomasisi: ABD ve Avrupa'dan askeri destek istendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen ordusunun Suudi Arabistan topraklarına yönelik geniş çaplı saldırılarının ardından Riyad, Ensarullah hareketine karşı savaşa yeni ülkeleri dahil etmek için diplomatik trafik başlattı.

CNN'in Suudi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, Ensarullah'ın ülkenin güneyindeki derinliklerine düzenlediği büyük saldırının ardından Yemen'de misilleme planları yapıyor ve bu planlar hakkında müttefiklerini bilgilendirdi. Haberde, Suudi diplomatların Ağustos ayında Amerikalı yasa koyucuları, Ensarullah ile siyasi iletişim kanallarını kestiklerine dair bilgi verdiği belirtildi. Aynı diplomatların, Ensarullah'ın Suudi Arabistan'a yönelik gerilimi tırmandırma planlarını Washington'a aktardığı ve karşılık olarak yardım istediği ifade edildi.

Kaynaklar, Suudi Arabistan'ın bundan sonraki adımlarda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile mutabık olduğunu ve Avrupalı ortaklarını da süreçten haberdar ettiğini vurguladı. Riyad'ın, daha önce ABD'nin Yemen savaşında taraf olarak görülmekten çekinen diğer ülkeleri de çatışmaya çekmeye çalıştığı kaydedildi.

Bu girişim, Yemen'in yaklaşık iki aydır Suudi Arabistan'a karşı yürüttüğü "kuşatmaya karşı kuşatma, tırmanışa karşı tırmanış" stratejisinin bir parçası olarak geldi. Sana, Kızıldeniz'de Suudi bağlantılı gemilerin geçişini engellemenin yanı sıra, Suudi topraklarındaki kritik tesislere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen kapsamlı saldırı, bu stratejinin en belirgin örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Yemenli bir askeri kaynak ise El-Ahbar gazetesine yaptığı açıklamada, Riyad'ı daha geniş misilleme operasyonlarıyla tehdit etti. Kaynak, "Hedef bankamız Suudi Arabistan'ın derinliklerinde geniştir. Önümüzdeki dönemde ülke genelindeki tüm Aramco tesisleri hedef alınacaktır" ifadelerini kullandı. Kaynak ayrıca, dünkü operasyonun balistik füzelerle başlayıp onlarca saldırıyla devam ettiğini ve Suudi yetkililerin sivil kayıplara ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.