Trump’a İran değerlendirmesi: Savaş ara seçimlerden hemen sonra bitecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Oval Ofis ve Beyaz Saray Operasyon Odası’nda gerçekleştirilen görüşmelerde, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ABD Başkanı Donald Trump’a İran’a yönelik değerlendirmelerini sunduğu belirtildi.

Yetkililere göre, deniz ablukası ve askeri operasyonlara rağmen Tahran yönetiminin Amerikan baskısına direnme ihtimali bulunuyor. Bu değerlendirme, çatışmaların Ocak 2029’a kadar sürebileceği olasılığını gündeme getirdi. Tartışmalar, Trump’ın savaşın kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini ve İran’ın daha fazla dayanamayacağını söylemesiyle ivme kazandı.

Öte yandan taraflar arasındaki karşılıklı misillemeler sürüyor. Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü’ne gece düzenlenen saldırılarda bazı ABD askeri uçakları zarar gördü. Saldırıda “Warthog” olarak bilinen bir A-10 Thunderbolt uçağı ağır hasar alarak kanadını kaybetti. Yaklaşık sekiz F-15 savaş uçağında ise hafif hasar meydana geldi.

Saldırı sırasında Ürdün’deki ABD kuvvetleri, üssü ve personeli korumak amacıyla 30’dan fazla Patriot füzesi ateşledi. Misillemenin, Washington’ın İran bağlantılı beş tankere yönelik operasyonunun ardından gerçekleştiği kaydedildi.