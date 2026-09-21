Washington’da “Savaş Yorgunluğu”: Cumhuriyetçiler Seçim Öncesi Yönetimden Mesafe Alıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da sular durulmuyor. Devam eden çatışmaların nereye evrileceğine ve ne zaman nihayete ereceğine dair yönetimden net bir takvim ya da çıkış stratejisi gelmemesi, başkentte siyasi tansiyonu tırmandırıyor. Savaşın maliyeti ve getirdiği belirsizlikler, seçmen nezdinde ciddi bir “savaş yorgunluğuna” yol açarken, bu durumun en somut yansıması yaklaşan ara seçimler öncesi Washington’ın koridorlarında hissediliyor.

Kamuoyu araştırmalarında savaş politikalarına verilen desteğin erimesi, özellikle sandığa gitmeye hazırlanan Cumhuriyetçi Parti kanadını zorunlu bir strateji değişikliğine itti. Cumhuriyetçi isimler, seçmen tabanından gelen hoşnutsuzluğu görmezden gelmemek adına, Beyaz Saray ile aralarına mesafe koymaya başladı. Parti içinden yükselen “yönetimin savaş planı başarısız” eleştirileri, stratejik bir geri çekilme ve eleştirel bir duruşun sinyallerini veriyor.

Siyasi analistler, Cumhuriyetçilerin bu hamlesini “seçim güvenliği ve siyasi hayatta kalma çabası” olarak değerlendiriyor. Yönetimin savaşla ilgili belirsiz tutumunu, oyları etkileyebilecek bir “siyasi yük” olarak gören Cumhuriyetçi kanadın, seçim kampanyaları boyunca bu mesafeyi daha da açması ve Beyaz Saray’ı savaşın yarattığı krizler üzerinden sıkıştırmaya devam etmesi bekleniyor.