Muhsin Rızai’den Washington’a Net Hürmüz Resti: “Şartlarımızı Kabul Etmezlerse Boğaz Açılmayacak”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu’nun kıdemli komutanlarından Tümgeneral Muhsin Rızai, X (eski adıyla Twitter) platformundaki resmi hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, Tahran’ın değişen diplomatik ve stratejik yaklaşımına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın dış ilişkilerinde artık geçmiş dönemlerin kurallarının geçerli olmadığını vurgulayan Tümgeneral Rızai, paylaşımında, “İran’ın yeni diplomasisi geçmişe dönmeyecek. Amerika’yı, İran halkının haklarına saygı göstermeye ve bildirilen şartları yerine getirmeye zorlayacağız; aksi halde Hürmüz Boğazı açılmayacak.” ifadelerine yer verdi.

Rızai’nin küresel enerji güvenliğinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı gündeme getiren bu uyarısı, Washington yönetimine yönelik caydırıcılık ve baskı stratejisinin doğrudan bir yansıması olarak değerlendirildi. Tahran’ın uluslararası ilişkilerde meşru haklarını ve belirlediği şartları diplomasi masasında tavizsiz bir şekilde koruma kararlılığında olduğu belirtildi.