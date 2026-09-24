Pakistan’dan Afganistan’a Gece Yarısı Hava Operasyonu: 10 Nokta Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır hattında tansiyon yeniden yükseldi. İslamabad yönetimi, sabahın erken saatlerinde Afganistan topraklarındaki 10 stratejik noktaya yönelik hava operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Pakistan sınır karakollarına ve yerleşim alanlarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının çıkış noktalarını hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, vurulan hedeflerin İHA rampaları ve mühimmat depoları olduğu kaydedildi.

Saldırının hedefi olan Afganistan’ın güneydoğusundaki Host (Khost) vilayeti yetkilileri ise hava bombardımanının yerel saatle 03.30 sularında gerçekleştiğini teyit etti. Host Valiliği Sözcüsü, saldırıların doğrudan vilayet merkezi yakınlarındaki bazı kırsal bölgeleri hedef aldığını ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını duyurdu.

Kabil hükümeti, Pakistan’a ait hava araçlarının sınır ihlali yaparak egemenlik haklarını çiğnediğini savunarak saldırıyı kınadı ve İHA iddialarını reddetti. İki ülke arasında son aylarda giderek tırmanan sınır çatışmaları ve karşılıklı suçlamaların, bu son hava harekâtıyla birlikte bölgesel güvenlik endişelerini daha da artırdığı değerlendiriliyor.