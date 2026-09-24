Türkiye ve Irak’tan Tarihi Mutabakat: Sincar’da Otorite Tesisi ve Başika’nın Devri

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki diplomatik temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan görüşme, iki ülke arasında güvenlik, ekonomi ve stratejik ortaklık alanlarında yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Yapılan ortak açıklamada öne çıkan en kritik madde, Sincar bölgesindeki güvenlik durumu oldu. Türkiye ve Irak makamları, güvenlik alanındaki iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kalırken, Sincar’da “yasaklı yabancı silahlı unsurların” varlığına son verilmesi ve bölgede Irak devlet otoritesinin bütünüyle tesis edilmesi konusunda anlaştı.

Bu hamle, Irak Başbakanı Zeydi’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla da paralellik gösteriyor. Zeydi, Sincar’da PKK ile bağlantılı “Sincar Direniş Birlikleri” gibi grupların silahlarını bırakacağını, bu unsurların arasından şartları taşıyanların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini duyurmuştu. Zeydi, devlet dışı askeri güçlerin varlığına izin vermeyeceklerini ve bölgeyi istikrarsızlığın merkezi olmaktan çıkaracaklarını vurgulamıştı.

Mutabakatın bir diğer önemli başlığı ise askeri varlık konusu oldu. Irak’ın güvenlik alanındaki uygulamalarında kaydettiği ilerlemeyi dikkate alan Ankara, Başika-Zilkan yerleşkesinin Irak Federal Hükümeti’ne kademeli olarak teslim edileceğini açıkladı. Devir işleminin, tarafların üzerinde anlaştığı bir mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda gerçekleşeceği belirtildi.

Güvenlik odaklı kararların yanı sıra, iki lider ekonomik iş birliğini de mercek altına aldı. İkili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi hedeflenirken, mevcut anlaşmaların ivedilikle uygulamaya konulması kararlaştırıldı. Özellikle Irak ile Türkiye’yi birbirine bağlayacak olan stratejik "Kalkınma Yolu Projesi"nin hızlandırılması hususunda da tam bir görüş birliğine varıldı.