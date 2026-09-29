Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Aden merkezli hükümet, uzun süredir devam eden maaş ödeme krizi ve derinleşen ekonomik darboğazla mücadele ederken, Washington’da yürüteceği lobi faaliyetleri için kaynak ayırma kararı aldı. Kamu hizmeti veren personelin maaşlarının ödenemediği ve temel hizmetlerin aksadığı bir dönemde, bu tür bir harcama kararı, bölgedeki sosyal huzursuzluğu ve yönetimin önceliklerine dair eleştirileri tetikledi.

Sözleşme detaylarına göre Aden yönetimi, ABD’deki siyasi çevrelerde nüfuzunu artırmak amacıyla uzman bir lobi ekibiyle el sıkıştı. Dikkat çeken husus ise, söz konusu lobicinin, Suudi Arabistan yönetimini yirmi yılı aşkın süredir temsil eden ve Riyad’ın çıkarlarını Washington koridorlarında savunan bir isim olması. Bu durum, Aden yönetiminin dış politika vizyonunu Riyad’ın stratejileriyle daha sıkı bir şekilde uyumlandırma ve bölgedeki desteğini bu kanal üzerinden konsolide etme çabası olarak yorumlanıyor.

Ekonomik krizle boğuşan bölgelerde halk, “önceliklerin yanlış belirlendiğini” savunurken, yönetim kaynakları ise bu lobi faaliyetlerinin uluslararası meşruiyet ve dış destek arayışlarında elini güçlendireceğini savunuyor. Ancak, vatandaşların ekonomik refahına yönelik kaynakların, siyasi “etki yaratma” faaliyetlerine yönlendirilmesi, Aden hükümetinin bölgedeki meşruiyeti ve halk nezdindeki güvenilirliği üzerindeki baskıyı artırmaya aday görünüyor.