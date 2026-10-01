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Bağdat’tan Tarihi Güvenlik Hamlesi: 2027’ye Kadar Silahlar Devlet Denetimine Alınıyor

1 Ekim 2026 - 16:13
News ID: 1872568
Bağdat’tan Tarihi Güvenlik Hamlesi: 2027’ye Kadar Silahlar Devlet Denetimine Alınıyor

Irak hükümeti, ülke genelinde devlet dışı tüm silahların toplanması ve resmi otorite altına alınması amacıyla Haziran 2027’ye kadar uzanan kapsamlı bir yol haritası duyurdu. Plan kapsamında ulusal hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ve Haşdi Şabi’nin yasal statüsünün pekiştirilmesi taahhüt edildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak hükümeti, ulusal egemenliği güçlendirmek ve iç güvenlik yapısını tek bir çatı altında toplamak amacıyla “silahların devlet denetimine alınması” sürecini resmen başlattı. Bağdat yönetimi tarafından açıklanan aşamalı yol haritası, devlet kontrolü dışındaki tüm silahlı yapıların ve unsurların 30 Haziran 2027 tarihine kadar yasal güvenlik mimarisine entegre edilmesini veya tasfiyesini hedefliyor.

Açıklanan plana göre süreç; çatışmasızlık ve müzakere dönemini, ağır ve orta ölçekli mühimmatın devlet depolarına teslim edilmesini ve yabancı silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasını içeriyor. Hükümet yetkilileri, “savaş ve barış kararının yalnızca meşru anayasal kurumların tekelinde olması gerektiği” ilkesinin altını çizerek, bağımsız milis yapılanmalarının sonlandırılacağını bildirdi.

Yol haritasının en kritik ayaklarından birini ise Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) oluşturuyor. Plan doğrultusunda, bağımsız hareket eden grupların lağvedilerek mensuplarının doğrudan Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı’na bağlı resmi bir güvenlik kurumu olan Haşdi Şabi bünyesine yasal güvencelerle dahil edilmesi öngörülüyor. Böylece teşkilatın kurumsal ve yasal statüsü daha da tahkim edilecek.

Öte yandan Bağdat yönetimi, dış tehditlere karşı hava sahasını korumak amacıyla bağımsız ve modern bir ulusal hava savunma ağının kurulması için gerekli tedarik ve altyapı adımlarının atılacağını açıkladı. Yabancı askeri varlığın çekilme sürecinin ardından gelen bu adımlar, Irak’ın hem kara hem hava egemenliğini kendi öz kaynaklarıyla teminat altına alma kararlılığını gösteriyor.

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