Irak Direnişi'nden zafer mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Nuceba Hareketi, ABD güçlerinin ve müttefiklerinin Irak’tan çekilmesini “zafer” olarak nitelendirdi. Nuceba, bu gelişmenin “askeri seçeneğe bağlılık” olarak adlandırdığı tutum sayesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Nuceba Hareketi, “bu kazanımın gerçekleşmesi” vesilesiyle yayımladığı açıklamada ABD’nin “güçlerin çekilmesi anlaşması” olarak nitelendirilen metni imzalamak zorunda kaldığını belirtti.

Hareket, askeri operasyonların ABD güçlerinin Irak’tan çekilmeye zorlanmasında rol oynadığını savundu.

Nuceba ayrıca bu gelişmeyi “şehitler Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’e karşı taahhütlerinin yerine getirilmesi” olarak değerlendirdi.

Hareket, Irak’ta gelecekte güvenlik şirketleri, danışmanlar veya başka adlar altında her türlü ABD varlığına karşı çıkılmasını; ABD’nin diplomatik varlığının azaltılmasını; ABD’nin Irak ekonomisi üzerindeki “egemenliğine” son verilmesini ve Washington’un Irak’ın iç siyasi işlerine müdahale etmemesini talep etti.

Nuceba ayrıca “Irak semalarının ABD uçaklarından özgürleştirilmesini”, ABD güçlerinin Irak’ın Suriye, Ürdün ve Kuveyt sınırlarından uzaklaştırılmasını istedi ve Irak üzerindeki “vesayetin” sona erdirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Hareket, Irak güvenlik güçlerine desteğin süreceğini belirterek işlerini kendi yürüten, güvenlik ve huzura sahip “bağımsız ve müreffeh” bir Irak’ın inşasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Nuceba Hareketi, açıklamasının sonunda şehitleri ve ailelerini, Irak halkını, kendi ifadesiyle bu “büyük kazanımın” gerçekleşmesine katkıda bulunan grupları ve ABD güçlerine yönelik operasyonlarda yer alan güçleri takdir etti.